В Беларуси уже зафиксированы 1066 случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1066, сообщает Минздрав Беларуси.

«По состоянию на 8 апреля 2020 года на стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1066, сообщает Минздрав Беларуси.

«По состоянию на 8 апреля 2020 года на стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

«После прохождения лечения выздоровели 77 человек. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано (пока 13 случаев смерти)», - информирует ведомство.

Таким образом, число случаев заражения за минувшие сутки выросло сразу на 205. Стоит напомнить, что еще вчера Лукашенко утверждал, что в Беларуси нет лавинообразного роста эпидемии.

По данным министерства, в Беларуси проведено около 46 тыс. тестов. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий. В учреждениях здравоохранения на сегодняшний день для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тыс. мест.