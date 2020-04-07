В Беларуси число заражений коронавирусом за сутки выросло на 160 случаев

Число заражений коронавирусом в Беларуси достигло минимум 860 случаев. В стране зафиксированы 13 смертей из-за заражения коронавирусом. Такие данные привел сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

"У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный", - сказал Лукашенко.

Число новых случаев заражения за сутки выросло на 160.

Таким образом, 794 госпитализированных, 53 выздоровевших (данные на 6 апреля) и 13 смертей в сумме дают минимум 860 случаев.