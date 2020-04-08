Власти Беларуси задумались о наказании за нарушение режима самоизоляции

Количество случаев, когда вернувшийся из отпуска/командировки работник отказывается соблюдать режим самоизоляции за свой счет и выходит на работу, заражая в итоге коронавирусом десяток-другой своих коллег, начинает выходить за разумные рамки.

Похоже, это факт, как собственно и суточный прирост заражений в две сотни случаев, заставили белорусских чиновников, объединившихся в группу твердоголовых #Ачтожратьбудем?, задуматься о скором введении наказания за нарушение рекомендательного режима самоизоляции.

Как заявил сегодня министр здравоохранения Владимир Караник, власти прорабатывают вопрос о введении административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

"Сейчас прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции. Как только это решение будет принято, необходимые документы будут опубликованы", - сообщил министр.

Он признал, что в настоящее время достаточное количество граждан нарушает режим саоизоляции.

"Наказать материально или каким-то иным способом у нас нет. Мы только по-прежнему призываем людей к сознательности, чтобы они понимали меру своей ответственности. Это может представлять угрозу для их близких", - отметил Караник.