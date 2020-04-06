В Беларуси число заражений выросло до 700, смертей - до 13

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что число случаев заражения коронавирусом выросло до 700 человек. В стране зафиксированы 13 смертей из-за заражения коронавирусом.

«По состоянию на 6 апреля 2020 года в Беларуси на стационарном лечении находятся 634 человека. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», - сообщил Минздрав РБ.

За сутки число случаев заражения в Беларуси выросло на 138 человек. Число смертей увеличилось на 5.

В сообщении отмечается, что основная часть зараженных – лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах.

«У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении», - отмечается в сообщении.