Последнее обновление: 05.04.2020 13:34

В Беларуси число заражений выросло до 554, смертей - до 8

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что число случаев заражения коронавирусом выросло до 554 человек. В стране зафиксированы 8 смертей из-за заражения коронавирусом.

«В Беларуси по состоянию на 5 апреля 2020 года на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», - сообщил Минздрав РБ.

За сутки число случаев заражения в Беларуси выросло на 108 человек. Число смертей увеличилось на 3. По-прежнему, вызывают сомнение данные о количестве выздоровевших – 44 человека (52-8), что на 3 случая выздоровления больше, чем по данным Минздрава на 4 апреля.

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