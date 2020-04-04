В Беларуси число заражений выросло до 440, смертей - до 5 (Обновлено)

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что число случаев заражения коронавирусом выросло минимум до 440 человека. В стране зафиксированы 5 смертей из-за заражения коронавирусом.

«В Беларуси по состоянию на 4 апреля 2020 года на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

По данным Минздрава с 30 марта в Беларуси не вылечился ни один человек, а из тех, кто вылечился, 6 человек заболели по второму разу.

Намедни ведомство разъяснило, что случаи смерти включается в общее число вылечившихся. Таким образом, на 4 апреля в Беларуси 46 вылечившихся, включая 5 смертей.Вспомним сообщение Минздрава от 30 марта текущего года.

«На настоящий момент, выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным», - сообщил Минздрав. На тот момент число смертей от коронанируса в стране равнялось нулю. За 5 дней количество вылечившихся снизилось с 47 до 41 человека.

В частности, 2-го апреля ведомство сообщило, что «выздоровели и выписаны из медицинских учреждений - 46 пациентов», в том числе, на тот уже момент, 4 случая смерти.

Таким образом, реальное количество случаев заражения коронавирусом в синеокой пока остается государственной тайной.