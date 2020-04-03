В Беларуси число случаев заражения коронавирусом выросло до 351

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что число случаев заражения коронавирусом выросло до 351 человека. В стране зафиксированы 4 смертельных случая от заражения коронавирусом.

Такая информация была озвучена на брифинге с участием представителей ведомства. Было отмечено, что озвученные данные актуальны по состоянию на 8 утра сегодняшнего дня.

Минздрав также сообщил, что 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Количество выздоровевших по-прежнему остается на уровне 46 человек.

Коронавирус выявлен во всех регионах Беларуси. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Минске – 190 случае. В Витебской области заразились 89 человек, Минской – 50, Гомельской – 13, Гродненской – 6, Могилевской – 2, Брестской – 1.

Примечательно, что в ходе брифинга замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что если бы не принятые министерством меры, то число случаев заражения уже достигло бы 840. Интересная логика...