Лукашенко: Жрать что будем?

«Как у нас тут разглагольствуют кругом «Карантин, комендантский час и прочее !..». Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?», - заявил сегодня Лукашенко на совещании по коронавирусу.

Лукашенко в очередной раз высказался против введения ограничительных мер, заявив, что введение карантина само по себе не является проблемой. Проблемой, по его словам, может стать дефицит еды.

Иными словами, Лукашенко по-прежнему не столько опасается самой болезни, сколько возможного роста протестных и панических выступлений.

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие», - сказал белорусский правитель.

"Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять", - поручил Лукашенко.

По его словам, ситуация с ценообразованием, как и с наличием масок, на жестком контроле: «Магазины, некоторые аптеки в два-три раза подняли цены. Как в России? В 8 раз некоторые маски подорожали и другие защитные средства. У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки: никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, чтоб цены поднялись на имбирь и на лимоны. Разбирайтесь!»