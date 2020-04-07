Последнее обновление: 07.04.2020 14:44

В лукашенковской Беларуси нет резкого скачка в заражении коронавирусом

Лукашенко пока не заметил резкого роста случаев заражения коронавирусом в Беларуси, высказав при этом пожелание, какой бы он хотел видеть статистику по коронавирус.

"Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется", - заявил сегодня Лукашенко.

"У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать", - заключил Лукашенко.

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