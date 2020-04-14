Последнее обновление: 14.04.2020 11:56

Глава Совбеза РБ: Парад никто не отменял

Решение о проведении парада на 9 мая является политическим и может быть принято ближе к дате проведения мероприятия в зависимости от складывающейся в стране обстановки с коронавирусом.

Об этом во вторник сообщил госсекретарь СБ Андрей Равков после совещания у Лукашенко по борьбе с коронавирусом. Высказывания Равкова пустили вечером в эфире белорусского зомбоящика.

«Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, которые готовятся, ни одного заболевшего нет… Решение, оно решение политическое, оно будет принято, ну, в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду», — сказал Равков.

Он сообщил, что среди личного состава белорусских силовых структур выявлены случаи заражения коронавирусом.

«Конечно, они (силовые структуры) не живут вне народа и без народа. Естественно, есть заболевшие, но это мизерное количество», - сказал Равков.

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