Лукашенко: Мы эти вирусы переживали, переживем и этот

Распространяющая по миру пандемия коронавирусной инфекции не является главной проблемой Беларуси, которая буквально в одночасье оказалась окруженной странами, принявшими решение закрыть свои границы в целях обеспечения собственной безопасности.

«Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония», - заявил сегодня А.Лукашенко.

«Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", - добавил он.

По словам белорусского правителя, власти страны адекватно реагируют на угрозу коронавируса.

"Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства", - резюмировал Лукашенко.