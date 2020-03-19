Лукашенко спасает россиян из польского "плена"

Лукашенко поручил главе администрации Игорю Сергеенко организовать вывоз граждан России из Польши.

«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», - поручил Лукашенко.

"Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чем не виноваты"…

Он поручил привлечь к решению этого вопроса МИД и правоохранительные структуры.

"Пускай помогут россиянам покинуть Польшу. Вывезите их на родину, коль россияне не могут там разобраться", - добавил Лукашенко…