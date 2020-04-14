Лукашенко: Планета неправильно отреагировала на коронавирус

Все страны на планете серьезно отнеслись к предупреждению Всемирной организации здравоохранения о пандемии нового коронавируса, но все отреагировали неверно. Все кроме одной, той самой, которая вопреки всем, руководствуясь только здравым смыслом не стала закрывать границы, вводить карантин, комендантский час и прочее.

"Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше", - заявил сегодня Лукашенко в онлайне саммита ЕАЭС.

Поначалу, «вместе» касалось только стран ЕЭАС, но очень быстро перекинулось и на весь остальной мир, который не захотел быть «вместе». В итоге, по словам Лукашенко, мр получил именно то, что выбрал: вирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в работу рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьезно влияет на положение дел в нефтяной сфере.

"Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями", - заявил Лукашенко.

"В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. И вообще иного не дано. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности", - сказал он.

Впрочем, если в масштабах глобуса идея «вместе» выглядит утопичной, то хотя бы в рамках ЕАЭС стоило попытаться продавить свои интересы. И тут Лукашенко предложил продумать формирование собственного регионального "пояса безопасности" путем ускорения создания импортозамещающих производств и локализации на территории союза критически важных отраслей. Иными словами – дайте заказы белорусским предприятиям.