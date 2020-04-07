Лукашенко: Мы должны победить коронавирус красиво

Если очень скоро белорусский зомбоящик покажет сюжет о том, как Лукашенко в белом халате сражается с коронавирусом на передовой, это уже не станет сенсацией. Ибо сегодня белорусский правитель допустил такую возможность.

При этом он в очередной раз дал мастер-класс, как буквально в двух, следующих подряд высказываниях, можно озвучить диаметрально противоположные точки зрения.

"Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все", - заявил сегодня Лукашенко.

Он призвал не создавать вокруг этой темы ажиотажа и предложил свою помощь.

"Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо".