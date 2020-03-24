Лукашенко профессионально поведал о бродящих по Беларуси вирусах

Белорусские власти в борьбе с коронавирусом действуют профессионально и точечно, в том числе руководствуясь полученным от китайских друзей-специалистов опытом.
Об этом заявил Лукашенко на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином.
«Вы знаете, мы очень аккуратно в этом отношении работали. Но не потому, что мы ничего не боимся. Нет, не в этом дело. Мы просто пытаемся это делать профессионально», - сказал Лукашенко.
По его словам, профессионализм был наработан в борьбе с другими вирусами, которые по весне бродят по Беларуси.
«Дело не в коронавирусе. Дело во всех вирусах, которые в это время бродят по Беларуси. У нас весной всегда некий гриппозный период. Поэтому это нас беспокоит, в том числе коронавирус», - подчеркнул белорусский правитель.
«Мы, как я сказал, пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего. В этой части я хочу вас поблагодарить и ваших специалистов. Мне каждый день утром докладывают обстановку. Вот не было случая, чтобы мы задали нашим китайским друзьям- специалистам вопрос и они нам не ответили», - подытожил Лукашенко.
Лукашенко также сказал, что все случаи заражения коронавирусом в Беларуси, являются завезенными из-за границы.
"У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус", - сказал он, отметив, что, несмотря на большое число граждан Китая, которые приезжают на работу в Беларусь, не было ни одного случая, чтобы они привезли в страну коронавирус.
«Из завезенных коронавирусов из Китая - ни одного. Здесь работает очень много граждан Китайской Народной Республики, и в "Великом камне", и на других объектах, и на БНБК, который мы строим с помощью китайского народа и кредита - ни одного факта, случая, завезенного из КНР вируса», - заявил Лукашенко.