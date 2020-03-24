Последнее обновление: 24.03.2020 11:51

Лукашенко профессионально поведал о бродящих по Беларуси вирусах

Белорусские власти в борьбе с коронавирусом действуют профессионально и точечно, в том числе руководствуясь полученным от китайских друзей-специалистов опытом.

Об этом заявил Лукашенко на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином.

«Вы знаете, мы очень аккуратно в этом отношении работали. Но не потому, что мы ничего не боимся. Нет, не в этом дело. Мы просто пытаемся это делать профессионально», - сказал Лукашенко.

По его словам, профессионализм был наработан в борьбе с другими вирусами, которые по весне бродят по Беларуси.

«Дело не в коронавирусе. Дело во всех вирусах, которые в это время бродят по Беларуси. У нас весной всегда некий гриппозный период. Поэтому это нас беспокоит, в том числе коронавирус», - подчеркнул белорусский правитель.

«Мы, как я сказал, пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего. В этой части я хочу вас поблагодарить и ваших специалистов. Мне каждый день утром докладывают обстановку. Вот не было случая, чтобы мы задали нашим китайским друзьям- специалистам вопрос и они нам не ответили», - подытожил Лукашенко.

Лукашенко также сказал, что все случаи заражения коронавирусом в Беларуси, являются завезенными из-за границы.

"У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус", - сказал он, отметив, что, несмотря на большое число граждан Китая, которые приезжают на работу в Беларусь, не было ни одного случая, чтобы они привезли в страну коронавирус.

«Из завезенных коронавирусов из Китая - ни одного. Здесь работает очень много граждан Китайской Народной Республики, и в "Великом камне", и на других объектах, и на БНБК, который мы строим с помощью китайского народа и кредита - ни одного факта, случая, завезенного из КНР вируса», - заявил Лукашенко.

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование