Около 8 тыс. туристов необходимо вернуть в Беларусь

Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов, сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

"Главная задача - вернуть наших туристов в Беларуси. По данным туроператоров, в Египте находится около 6 тыс. организованных туристов. Около 2 тыс. туристов сегодня находятся за границей в других странах", - сообщила она.

Глава департамента отметила, что Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт Внуково, передает БелТА.

«Российская Федерация закрыла границу, и туристы, которые летели транзитом через Москву, столкнулись с проблемой и не могут попасть на самолеты во Внуково. Люди, которые прилетают в Шереметьево и Домодедово, могут вернуться в Минск, с Внуково есть вопросы. Сегодня в срочном порядке было подготовлено письмо в правительство для решения этой проблемы, чтобы на уровне премьер-министров, вице-премьеров был решен вопрос с возвращением наших граждан», - сообщила Воронович.