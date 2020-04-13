Последнее обновление: 13.04.2020 19:24

Преподаватели БГУ смогут работать дистанционно

С 14 апреля преподавателям БГУ будет предоставлена возможность работать дистанционно.

"С 14 апреля по 31 мая преподавателям предоставлена возможность выполнения трудовых обязанностей дистанционно. Такое решение позволит снизить количество прямых контактов среди студентов, преподавателей и сотрудников. Вместе с тем занятия проходят согласно утвержденным учебным программам и расписанию на централизованной площадке образовательного портала БГУ, который обеспечивает интерактивное взаимодействие студента и преподавателя, - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Эти меры предприняты для снижения риска заражения коронавирусом как предподавателей, так и студентов. В средеине марта 2020 года 240 студентов и преподавателей БГУ были госпитализированы в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование