Преподаватели БГУ смогут работать дистанционно

С 14 апреля преподавателям БГУ будет предоставлена возможность работать дистанционно.

"С 14 апреля по 31 мая преподавателям предоставлена возможность выполнения трудовых обязанностей дистанционно. Такое решение позволит снизить количество прямых контактов среди студентов, преподавателей и сотрудников. Вместе с тем занятия проходят согласно утвержденным учебным программам и расписанию на централизованной площадке образовательного портала БГУ, который обеспечивает интерактивное взаимодействие студента и преподавателя, - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Эти меры предприняты для снижения риска заражения коронавирусом как предподавателей, так и студентов. В средеине марта 2020 года 240 студентов и преподавателей БГУ были госпитализированы в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.