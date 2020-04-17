Лукашенко закончил долгие весенние каникулы

Лукашенко заявил, что пора прекращать каникулы, уточнив, что со следующей неделе необходимо начать обучение ка в школах, так и дистанционно.

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем, ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей. И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал глава государства.

"Поэтому могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс", - заключил Лукашенко.

То есть, как всё будет происходить, с его слов ещё поди – разберись. Но каникулы уже точно закончились.