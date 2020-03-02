В Беларуси выявлен новый случай заражения коронавирусом

Минздрав Беларуси в рамках активного лабораторного контроля выявил у вернувшейся из Италии гражданки РБ фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV.

Белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

«Информируем, что всего, на сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет», говорится в сообщении министерства.