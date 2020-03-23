Роснефть будет поставлять нефть в Беларусь с премией в $5

Решение о возобновлении поставок нефти в Белоруссию «Роснефтью» принято на условиях премии $5 за тонну к цене, которую предлагала компания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Роснефти».

«Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Беларусь принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, т.е. с премией 5 долларов за тонну», - сказал он, не уточнив объемы и срок.

Ранее источник в отрасли сообщил, что восемь российских нефтяных компаний подали заявки на поставку нефти на белорусские НПЗ на второй квартал, но договоренностей по финансовым условиям пока нет.

Вместе с тем, вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что график поставок российской нефти в Беларусь еще не согласован.

«Пока нет. Идет период планирования», - сказал он, отвечая на вопрос, утверждены ли с «Транснефтью» объемы поставок нефти в Беларусь какими-либо российскими нефтяными компаниями.

Главы правительств Беларуси и РФ в субботу в телефонном разговоре отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества двух государств в нефтяной сфере, которые позволят обеспечить поставку российских углеводородов на белорусские НПЗ в полном объеме.