В Чехии произошел масштабный блэкаут

Чехия пострадала от массового отключения электроэнергии, которое произошло в пяти регионах и коснулось части Праги. Об этом сообщает Denik.cz

Обесточивание произошло в таких регионах, как Либерец, Северная Богемия, Восточная Богемия, Центральная Богемия, без тока осталась часть Праги.

"Часть системы электропередач обесточена, всего обесточены восемь подстанций. Сейчас энергетики выясняют причину. Тем временем пожарные помогают людям, которые застряли в лифтах", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Национального офиса по кибер- и информационной безопасности, отключение не было результатом кибератаки

Обесточивание коснулось всего восьми подстанций системы электропередач, пять из них уже возобновили работу, сообщил оператор системы передачи электроэнергии CEPS. Всего в стране насчитывается около 44 подстанций электропередач.

В Праге отключение остановило работу трех линий метро на несколько минут, после чего линии снова начали работать. Все трамваи на левом берегу Влтавы были восстановлены после 12:30, в то время как на правом берегу работает только один участок. Аэропорт Праги уже работает.

"В Либерце из-за отключения перестали ходить трамваи и все системы, связанные с электричеством, вышли из строя. Проблемы есть и в транспортной системе Центральной Чехии, но энергетики пытаются восстановить поставки", - сообщает издание.