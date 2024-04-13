МАРТ Беларуси повысил цены на сжиженный газ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило предельные максимальные отпускные цены на сжиженный газ, отпускаемый организациям «Белтопгаза» для коммунально-бытового потребления, а также для заправки в баллоны, реализуемый юрлицам и ИП.

Согласно постановлению №16 от 14 марта 2024 года,

Цена на газ марок СПБТ, ПТ, БТ на условиях франко-отправления без НДС повышается на 31,87 рубля до 572,41 рубля за тонну, на условиях франко-склад организации без НДС — на 31,77 рубля до 570,69 рубля за тонну.

Цена на газ марок СПБТ, ПТ, БТ на условиях франко-склад организации без НДС для заправки в баллоны юрлицам и ИП повышается на 33,59 рубля до 603,34 рубля за тонну.

Документом также утверждена инструкция о порядке установления и применения отпускных цен на газ.