Энергетическая система США перегружена из-за развития ИИ

Администрация Трампа готовит пакет исполнительных мер, направленных на увеличение поставок энергоносителей для обеспечения развития искусственного интеллекта в США. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

"Главные экономические конкуренты США и Китай втянуты в технологическую гонку вооружений, чтобы обеспечить себе экономическое и военное преимущество. Огромные объемы обработки данных, лежащие в основе ИИ, требуют стремительного увеличения энергоснабжения, что приводит к перегрузке энергетических сетей во многих штатах", - говорится в публикации.

По данным Reuters, рассматриваются такие шаги, как упрощение подключения энергогенерирующих проектов к электросети и предоставление федеральной земли для строительства центров обработки данных, необходимых для расширения технологий ИИ.

Обучение крупномасштабных моделей ИИ требует огромного количества электроэнергии, а рост отрасли приводит к первому за последние десятилетия значительному увеличению спроса на электроэнергию в США. По прогнозам, в период с 2024 по 2029 год спрос на электроэнергию в США вырастет в пять раз по сравнению с 2022 годом, а к 2035 году - в тридцать раз, говорится в публикации.

"Однако строительство и подключение новых электростанций к электросети является серьезным препятствием, поскольку такие проекты требуют масштабных исследований влияния, на которые могут уйти годы, а существующая инфраструктура электропередач перегружена", - пишет Reuters.

Среди шагов, которые рассматривает администрация, - определить более развитые энергетические проекты и переместить их выше в списке ожидания на подключение, сообщили источники агентства.

"Размещение центров обработки данных также является сложной задачей, поскольку крупные объекты требуют много места и ресурсов, а также могут столкнуться с препятствиями по зонированию или общественным сопротивлением", - говорится в публикации.

По словам собеседников агентства, новые указы могут решить эту проблему, предлагая разработчикам проектов земли, находящиеся в ведении министерства обороны или министерства внутренних дел.

Администрация также рассматривает возможность упрощения выдачи разрешений для центров обработки данных путем создания общенационального разрешения - компаниям не придется получать разрешения в каждом штате отдельно.