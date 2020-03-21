Лукашенко: Россия согласна с предложения Беларуси по нефти

Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, з аявил сегодня Лукашенко, созвав совещание в субботу.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил Александр Лукашенко.

Глава администрации Игорь Сергеенко подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

В рабочую группу входят премьер Сергей Румас и вице-премьер Юрий Назаров, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, глава администрации Игорь Сергеенко и замглавы Валерий Бельский, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатели КГК и КГБ Леонид Анфимов и Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

На совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.