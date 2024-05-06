Верхняя палата одобрила поправки в соглашение с РФ о строительстве БелАЭС

Верхняя палата парламента РБ одобрила поправки в соглашение с РФ о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции от 15 марта 2011 года.

Поправками предусмотрен перенос срока ввода в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС с 2022 на 2023 год; определяется порядок формирования цены на ядерное топливо и условия его поставки; предусматривается возможность установления гарантийного срока на отдельное оборудование БелАЭС на период более двух лет с закреплением конкретных сроков в контрактах.