Последнее обновление: 18.03.2020 10:34

Беларусь по-прежнему настаивает на отмене премии российским нефтекомпаниям

Беларусь и Россия продолжают переговоры о промежуточном решении, которое позволит в 2020 году нивелировать последствия Беларуси от налогового маневра в российской нефтяной сфере.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, это возможно за счет полной отмены премий, которые Беларусь платит российским нефтяникам: за тонну нефти она составляет около $11,7, то есть $1,5 за баррель.

Как отмечает агентство, после встречи премьеров России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса 11 марта в Москве, Мишустин 13 марта встречался с представителями российской нефтяной отрасли.

По итогам этой встречи, несколько российских компаний согласились снизить премию с тонны на $7. Какие компании согласились на снижение премии, не уточняется со ссылкой на коммерческую тайну. Однако Беларусь продолжает настаивать на полной отмене премии.

При этом объем поставок, о которых стороны ведут переговоры, составляет 18 млн т до конца 2020 года.

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