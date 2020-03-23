Последнее обновление: 23.03.2020 16:21

Восемь российских компаний подали заявки на поставку нефти в Беларусь на II квартал

Восемь российских нефтяных компаний подали заявки на поставку нефти на белорусские НПЗ на второй квартал, но договоренностей по финансовым условиям пока нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли, знакомый с ходом переговоров.

«Заявки на второй квартал поданы, и там все восемь компаний, что всегда и поставляли. В этом нет ничего необычного, компании подают заявки каждый квартал. И если нет договоренностей по цене, то они просто гасятся», - пояснил он, отметив, что окончательных решений по цене поставок пока нет.

Информацию о том, что российские компании согласились предоставить Минску скидку, он назвал «не совсем точной». «Там действительно все близится к финалу, но окончательной формулы цены еще нет», - сказал он.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что российские нефтяники договорились с Беларусью об условиях возобновления поставок сырья с 1 апреля 2020 года. По их данным, скидка для белорусских НПЗ вырастет на $12 - до $15,7 на тонну.

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