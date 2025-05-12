Россия намерена построить АЭС во Вьетнаме

Россия договорилась с Вьетнамом о скорейшем заключении соглашения и строительстве на территории страны атомной электростанции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на совместное заявление обоих государств.

Создание станции с передовыми технологиями будет полностью соответствовать правилам ядерной и радиационной безопасности и будет способствовать социально-экономическому развитию», - говорится в заявлении.

Вьетнам рассчитывает ввести в строй первую атомную электростанцию в период с 2030 по 2035 год.

«Вьетнам возобновил планы по строительству атомной электростанции, приостановленные около 10 лет назад, в рамках усилий по наращиванию производства электроэнергии для поддержки быстро растущей экономики», - утверждает Reuters.

Помимо заключения соглашения в области энергетики, Российская Федерация и Вьетнам также договорились об углублении сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в том числе путем обеспечения поставок российской сырой нефти и сжиженного газа.

Стоит отметить, что о достижении этих договоренностей было объявлено после визита генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Тхо Лама в Москву. Тогда Вьетнам подписал с госкорпорацией «Росатом» соглашение по атомным электростанциям и ядерным технологиям.