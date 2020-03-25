Минфин РФ ничего не знает о компенсациях при поставках нефти в Беларусь

Российский Минфин не ведет работы по компенсациям российским компаниям при поставках ими нефти в Беларусь и не знаком с такими планами.

Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, комментируя заявление премьера Беларуси Сергея Румаса, передает Интерфакс.

В минувший вторник премьер РБ объяснил, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Беларусь без премии, но получат компенсацию со стороны правительства РФ за счет межбюджетных расчетов.

«Премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя», - сообщил вчера Румас.

Сазанов заявил, что не знает о схеме компенсаций и ни с кем не работает на этот счет.

"Мы сейчас никакой работы на этот счет не ведём", - сказал замминистра РФ, отказавшись комментировать заявления белорусских коллег. "Я не комментирую чужие заявления", - подчеркнул он.