Китай начал строительство крупнейшей гидроэлектростанции в мире на Тибетском плато. Стоимость проекта превысит $170 млрд. Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Китая Ли Цян объявил о старте строительства гидроэлектростанции в нижнем течении реки Ярлунг Цангбо. Это крупнейший энергетический проект страны со времен плотины Три ущелья.

Комплекс будет состоять из пяти каскадных ГЭС, которые будут производить 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно - столько же потребила Великобритания за год. Запуск ожидается в 2030-х годах.

Китайские рынки восприняли новость как сигнал об экономическом стимулировании - индексы выросли, как и акции компаний, связанных с инфраструктурой, цементом и взрывчатыми веществами.

В то же время Индия и Бангладеш выразили обеспокоенность из-за возможного влияния дамбы на миллионы людей ниже по течению. Ряд неправительственных организаций предупредил об угрозе для экосистем Тибета.

По словам Ли Цяна, ГЭС станет "проектом века", но строительство должно происходить с "особым вниманием к сохранению экологии".