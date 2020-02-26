Беларусь может получить $61,6 млн. компенсации за грязную нефть

Решение белорусских властей подписать протокол с Россией о компенсации за грязную нефть из расчета $15 за баррель означает, что Беларусь может получить максимум $61,6 млн. компенсации.

Речь идет о компенсации за 563 тыс. т нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на представителя концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Таким образом, Беларусь может получить от «Транснефти» $61,6 млн, что является максимальной компенсацией за поставки грязной нефти.

Белнефтехим не ведет переговоры о дополнительных выплатах, сообщил Тищенко.

Между тем, сумма ущерба от грязной нефти должна быть подтверждена и обоснована документами. В настоящее время Белнефтехим продолжает передачу Транснефти технических документов с подтверждением поломки оборудования из-за грязной нефти, уточнил представитель Белнефтехима.