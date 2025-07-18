Последнее обновление: 18.07.2025 17:17

ČEZ и Rolls-Royce SMR построят в Чехии модульный ядерный реактор

Энергетическая компания ČEZ и британская компания Rolls-Royce SMR подписали соглашение о начале подготовительных работ для строительства первого в Чехии малого модульного реактора.

Реактор должен появиться в середине 1930-х гг. рядом с АЭС «Темелин». Подготовка будет включать получение необходимых разрешений, оценку воздействия на окружающую среду и подготовку строительной площадки, сообщает ČEZ в пресс-релизе.

Ранее обе компании уже объявляли о начале сотрудничества в разработке модульных ядерных реакторов, а недавно ČEZ стала акционером Rolls-Royce SMR.

«Данное соглашение – важный шаг вперед в нашем партнерстве с ČEZ, демонстрирующее наши общие амбиции и показывая, что мы вместе быстрыми темпами движемся к дальнейшему развитию чистой и надежной атомной энергетики в Чешской Республике», – прокомментировал директор Rolls-Royce SMR Крис Чолертон.

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