Премьеры РФ и Беларуси обсудили поставки нефти

Договоренности России и Беларуси позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики «в полном объеме и на согласованных условиях».

Об этом сообщает сайт кабинета министров РФ по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Сергея Румаса.

«Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон», - отмечается в сообщении.

Пресс-служба правительства РБ сообщила, что Румас и Мишустин «обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских нефтеперерабатывающих заводов».

Телефонный разговор премьеров двух стран состоялся после того, как Лукашенко в Минск созвал совещание для обсуждения новых предложений России о поставках нефти в Беларусь.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" – сказал на совещании белорусский правитель.

«Стоит задача на следующей неделе сформировать весь сырьевой пакет для наших заводов, чтобы они стабильно и на эффективном уровне работали весь второй квартал», - сообщил после совещания глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.