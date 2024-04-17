Последнее обновление: 17.04.2024 13:42

В парламенте РБ одобрены поправки в соглашение с РФ о строительстве БелАЭС

Нижняя палата парламента РБ одобрила поправки в Соглашение между РФ и Беларусью о сотрудничестве в строительстве на территории РБ атомной электростанции.

Поправками предусмотрено, что в период эксплуатации Белорусской АЭС Стороны обеспечивают формирование и совместное использование оборудования, узлов и запасных частей из производственных запасов, используемых на АЭС в Республике Беларусь и аналогичных АЭС в Российской Федерации.

Порядок формирования цены на ядерное топливо и условия его поставки согласовываются компетентными органами с Минэнерго РБ и Росатомом.

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