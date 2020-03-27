Поставки нефти из РФ в Беларусь на грани срыва из-за новых разногласий

Начало поставок нефти из РФ в Беларусь в апреле под угрозой срыва, поскольку крупнейшие российские компании до сих пор не подписали соглашения с Белнефтехимом из-за сохраняющихся разногласий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Минск хочет большую часть объема получать по-прежнему от группы Сафмар, а российские компании настаивают на принципе равнодоступности, подразумевающем экспорт в каждом направлении в соответствии с добычей производителя, уточнили собеседники.

Москва и Минск в марте после нескольких месяцев переговоров наконец договорились о цене российской нефти для Беларуси.

Ранее на этой неделе премьер РБ Сергей Румас заявил, что РФ согласовала предложенные Минском условия поставки нефти. Источники Рейтер уточнили, что речь идёт об увеличении скидки к формуле цены на $12 до $15,7 за тонну.

РФ с начала года поставляет в Белоруссию меньше трети от объема нефти, предполагаемого экспортным графиком. Поставки осуществляют лишь компании группы Сафмар Михаила Гуцериева.

Оставшись с начала года без основных российских ресурсов, Белнефтехим активно наращивал импорт альтернативного сырья для загрузки своих заводов.

Основной проблемой переговоров РФ и Беларуси неожиданно стал состав поставщиков: компании группы Сафмар, по мнению остальных экспортеров, уже не имеют права направлять сырье на НПЗ республики, так как это нарушает принцип равнодоступности, говорят источники.

“Русснефть и Нефтиса уже выбрали весь свой график для Беларуси на 2020 год”, - отметил источник в отрасли. При отсутствии договоренностей поставщиками нефти в Беларусь в апреле вновь могут остаться только компании группы Сафмар: Русснефть и Нефтиса уже получили право направить около 200.000 тонн нефти в Беларусь в апреле-июне.

Экспорт нефти в Беларусь компаниями группы Сафмар не предусмотрен графиком отгрузок из РФ на первый и второй кварталы. Весь график для Сафмар Минэнерго выделяет дополнительно.

Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз и Татнефть, которые планировали возобновить экспорт в Беларусь со следующего месяца, пока не оформили маршрутные поручения в Транснефти, и начать поставки с 1 апреля уже не успеют.

“Контракты не подписаны, объемы не оформлены. Следующая неделя нерабочая. К 1 апреля уже не успеваем”, - сказал один из источников агентства.

Объемы нефти, которые компании хотели поставить в Беларусь в апреле, пока распределены на хранение, а также на НПЗ в РФ, сообщили источники.

Трейдеры не исключили появления дополнительных партий в планах экспорта через порты РФ в апреле из-за провала переговоров с Беларусью, но отметили, что экспортные мощности Транснефти на пределе и трубопроводная монополия неохотно согласовывает новые объёмы.

Экспорт Urals из балтийских портов РФ в апреле вырастет на 12% к плану марта до 6,7 миллиона тонн, показал предварительный график. Отгрузки из Новороссийска запланированы на уровне 2,56 миллиона тонн по сравнению с 2,2 миллиона тонн в плане марта.