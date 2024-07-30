Politico: Позиция Венгрии и Словакии по российской нефти вызывает раздражение в ЕС

Дипломаты ЕС в частных разговорах выражают раздражение из-за намерений Венгрии и Словакии использовать правила Евросоюза для сохранения доступа к дешевой российской нефти вопреки общей политике блока, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

В дискуссиях среди дипломатов ЕС чувствуется значительное разочарование тем, что эта проблема вообще стоит на повестке дня Брюсселя.

Несколько дипломатов ЕС разозлились, отмечая, что это – не их проблема. Венгрия и Словакия воспользовались санкционными исключениями, чтобы продолжать закачивать российскую нефть. Венгрия даже увеличила импорт российской нефти, что вызвало особый гнев.

"Многие члены ЕС приложили дорогостоящие, но необходимые усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа и нефти... главным образом потому, что они пахнут кровью", – сказал один дипломат ЕС на условиях анонимности ради откровенного высказывания.

"Похоже, что Венгрия имеет проблемы не только с обонянием, но и с мышлением и отсутствием решимости избавиться от зависимости", – добавил дипломат.

На прошлой неделе на заседании главного органа ЕС по торговым спорам две страны требовали от Еврокомиссии начать официальные консультации с Украиной относительно запрета на транзит нефти российской компании "Лукойл". Они утверждали, что исполнительная власть ЕС имеет три дня на то, чтобы вмешаться, по словам двух дипломатов, участвовавших в заседании.

Но Еврокомиссия отказала обеим странам, утверждая, что ей нужно больше времени, чтобы оценить ситуацию, и что она не обязана реагировать так быстро, говорят дипломаты.

Представитель ЕС также заявил, что при определенных обстоятельствах Украина может приостановить действие части торгового соглашения по соображениям безопасности. 11 стран ЕС выступили в поддержку вмешательства Еврокомиссии.

"Я не думаю, что комиссия стремится помочь Венгрии", – сказал четвертый дипломат ЕС. Венгрия и Словакия, добавили собеседники издания, "не должны были обращаться к Москве".

Еврокомиссия отказалась от комментариев. В четверг Улоф Гилл, представитель Еврокомиссии по вопросам торговли, заявил журналистам, что Еврокомиссия "примет решение, когда будет готова принять решение".

Чувствуя оппозицию внутри ЕС, Венгрия и Словакия прибегли к угрозам, одновременно рассматривая другие варианты за кулисами.

На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока санкции не будут отменены.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в понедельник, 29 июля, встретился с послом Украины Мирославом Кастраном и пригрозил последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Ранее Украина прекратила транзит нефти компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба".