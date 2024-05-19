Последнее обновление: 19.05.2024 12:15

Удары Украины вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ

Удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ и привели к росту внутренних цен на топливо.

Об этом сообщило разведывательное управление Пентагона, сообщает Bloomberg.

Потеря части российских нефтеперерабатывающих мощностей привела к росту внутренних цен на 20%-30% к середине марта и спровоцировала остановку экспорта, чтобы сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса, говорится в оценке разведывательного управления Министерства обороны США, которая была обобщена в докладе генинспектора Роберта Сторча, осуществляющего надзор за помощью Украине.

"Чтобы смягчить воздействие этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, и начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов Российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта", – говорится в докладе.

Хотя атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в РФ направлены на истощение запасов топлива и экспортных поступлений для путинских вооруженных сил, США критикуют их как создающие риск для мировых цен на нефть.

Обнародованный анализ охватывает лишь двухмесячный период – от первого нападения 21 января на завод ПАО "Новатэк" в Усть-Луге до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.

В то же время атаки на энергетические объекты "привели к незначительным перебоям в электроснабжении российских военных и гражданского населения", поскольку "Россия имеет мощные генерирующие мощности – третьи по величине в мире – и высокую степень резервирования в своей сети", говорится в оценке.

Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование