Последнее обновление: 27.03.2020 19:36

Транснефть: Поручения по прокачку в апреле нефти в Беларусь не оформлены

Ни одного маршрутного поручения по поставке нефти в Беларусь во втором квартале этого года в настоящее время не оформлено.

"Транснефть" получила заявки компаний на поставку нефти в Белоруссию, но ни одно маршрутное поручение пока не оформлено", - сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает ТАСС.

Как сегодня сообщил Reuters, между российскими нефтекомпаниями Беларусью возникли новые разногласия, которые сводятся к тому, что Беларусь хочет большую часть объема получать по-прежнему от компаний Гуцериева, в то время как российские компании настаивают на принципе равнодоступности, подразумевающем экспорт в каждом направлении в соответствии с добычей производителя.

Проблема осложняется тем, что Россия уходит на неделю выходных из-за экспансии коронавируса.

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