Румас увидел в развале ОПЕК+ сближение позиций с РФ по поставкам нефти

Премьер Беларуси увидел в отказе России поддержать снижение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ возможность возобновить поставки нефти из РФ на выгодных для Беларуси условиях.

"Один из вопросов, которые нам сегодня предстоит обсудить, - это поставки энергоносителей. Я думаю, что та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, она сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть", - заявил премьер Беларуси Сергей Румас на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Помимо нефти, Румас в своем протокольном спиче упомянул об интеграции.

"Я думаю, во многом движение в "пятерке" будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции. Вы знаете, перед нами президентами поставлена задача подготовить документы по стратегии интеграции и наши вице-премьеры провели большую работу. Осталось несколько спорных вопросов. Я надеюсь, мы их сегодня обсудим и продвинемся для того, чтобы 10 апреля, когда мы встретимся в Минске на межправсовете, мы уже смогли согласовать этот документ и внести главам государств на их высший Евразийский межправительственный совет", - премьер РБ.