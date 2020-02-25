Беларусь рассчитывает на компенсацию $15 за баррель грязной нефти

Беларусь надеется получить от России компенсацию за грязную нефть из расчета $15 за баррель.

Как сообщил зампред концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, Беларусь подписала с Россией соответствующий протокол.

"Ведется активная работа, уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать. Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода", - сказал Сизов, которого цитирует БелТА.

Зампред "Белнефтехима" пояснил, что речь идет о величине, которую запросили другие пострадавшие субъекты хозяйствования из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии.

"…по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью… Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", - отметил Сизов.

"Белнефтехим" 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.