Последнее обновление: 18.03.2020 12:35

Беларусь разрешает иностранцам оставаться подольше в стране из-за коронавируса

Власти Беларуси проявили особое внимание к находящимся на территории синеокой иностранным гражданам и разрешили им подольше оставаться в отдельно взятой стране в центре Европы, которая не закрыла свои границы, не объявила карантин или не ввела комендантский час.

«В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода», - говорится в сообщении МВД Беларуси.

Для того, что получить возможность пересидеть коронавирусные времена в Беларуси иностранному гражданину необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации) или в Национальном аэропорту «Минск».

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование