Россия предложила Беларуси снижать премию в цене нефти на $2 ежегодно

Российские нефтяные компании предложили Беларуси новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на $2 ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины.

Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, т. е. пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", - считает он.

Ранее 21 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которого обсуждались различные вопросы, связанные с поставками российской нефти. По итогам разговора Лукашенко сообщил, что Путин предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин.