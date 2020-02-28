В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Беларуси зарегистрирован первый случай заражения коронавируса, сообщает Минздрав Беларуси.

"Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - говорится в сообщении Минздрава РБ, передает БелТА.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Республике Корея, Иране и Италии, Министерством здравоохранения Беларуси было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.