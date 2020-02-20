Последнее обновление: 20.02.2020 16:30

Румас поблагодарил Казахстан и Россию за эвакуацию белорусов из Китая

Премьер Беларуси Сергей Румас направил благодарственные письма премьерам Казахстана и России Аскару Мамину и Михаилу Мишустину.

За содействие в эвакуации граждан Беларуси из китайской провинции Хубэй из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

«Сергей Румас от имени Правительства Республики Беларусь выразил слова искренней благодарности казахстанской стороне за оперативное содействие в эвакуации 2 февраля 2020 года спецрейсом пяти белорусских граждан… Глава белорусского правительства высказал признательность Аскару Мамину за размещение (пяти) граждан Республики Беларусь в медицинском учреждении города Нур-Султан и создание необходимых условий их пребывания в течение двух недель», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Сергей Румас от имени Правительства Республики Беларусь выразил слова благодарности российской стороне за помощь в эвакуации 5 февраля 2020 года спецрейсом Министерства обороны Российской Федерации десяти белорусских граждан… Премьер-министр высказал признательность своему российскому коллеге за размещение граждан Республики Беларусь в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» Тюменской области и создание благоприятных условий их пребывания».

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