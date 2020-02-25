Минздрав: Коронавирус в Беларуси не зафиксирован

Минздрав Беларуси заявил, что в стране не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом нового типа.

«В Беларуси ситуация спокойная. Ни одного случая завоза коронавируса по-прежнему не зафиксировано. Мы в этом плане проводим противоэпидемические мероприятия. Ситуация анализируется даже не ежедневно, а несколько раз в день», - сообщил сегодня министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

Он проинформировал, что с учетом ситуации в Европе, и, в первую очередь, в Италии, усилен контроль над прибывающими в страну гражданами РБ и других стран из районов северной Италии.

"… сейчас усиленное наблюдение распространения и на тех граждан, которые вернулись из скверных районов Италии", - сказал министр.