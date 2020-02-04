Последнее обновление: 04.02.2020 13:08

Беларусь эвакуирует 10 граждан из Китая с помощью авиации РФ

Группа граждан Беларуси из 10 человек будет эвакуирована из Китая самолетом России, сообщила пресс-секретарь Минздрава РБ Юлия Бородун.

"Минздрав Беларуси взаимодействует с российскими коллегами по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в РФ из Китая. Всех 10 человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, эвакуируют самолетом России, они будут находиться в карантине в соседней стране», - цитирует Бородун БелТА.

«На сегодня они чувствуют себя удовлетворительно и после прохождения карантина будут возвращены на родину", - уточнила она.

В Беларуси обследование на коронавирус уже прошли более 300 человек.

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