Вернувшиеся из китайского Уханя белорусы не прихватили с собой коронавирус

Медицинские службы не выявили у вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса, сообщил сегодня министр здравоохранения Владимир Караник.

"Все наши 15 граждан, которые находились в Ухане, благополучно вернулись на родину. Ни у кого не выявлено признаков коронавирусной инфекции. Пользуясь случаем, Министерство здравоохранения выражает самые искренние и глубокие слова признательности всем ведомствам, с которыми мы тесно взаимодействовали в данном вопросе. Это в первую очередь касается правительств России и Казахстана, которые обеспечили эвакуацию наших граждан, министерств здравоохранения этих стран, которые обеспечили в полной мере карантинные мероприятия", - сказал Караник, которого цитирует БелТА.

По его данным, в Беларуси санитарно-карантинный контроль прошли около 460 тыс. человек.

"По состоянию на 19 февраля санитарно-карантинный контроль прошли 459 957 человек, в том числе 1053 человека, находившиеся в КНР в течение предыдущих 14 дней, из них граждан КНР - 782. Всего за весь период профилактических мероприятий проведено 1557 лабораторных исследований", - сообщил министр.

Он отметил, что на сегодняшний день выявлено 80 человек с симптомами острой респираторной инфекции, ранее находившихся в КНР. "Все они получили медпомощь, у всех проведена лабораторная диагностика, выявлены различные вирусные инфекции. Но ни у кого не было коронавирусной инфекции. Абсолютное большинство из них уже выписаны и находятся дома".

Министр также заверил, что все 311 вернувшихся из Китая в Беларусь китайских студентов находятся под постоянным медицинским наблюдением.

"Всего в Беларусь с родины вернулись 311 китайских студентов. За всеми организовано постояннное медицинское наблюдение в СОК "Бригантина" и Минском областном центре медицинской реабилитации "Загорье", - проинформировал Караник.