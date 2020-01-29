Минздрав РБ утверждает, что готов к приезду из отпусков 3 тыс. китайцев

Минздрав Беларуси совместно с Министерством образования и Министерством промышленности формирует списки китайских специалистов, работников и студентов, которым в феврале после каникул предстоит вернутся в Беларусь.

Речь идет о примерно 3-х тысячах граждан Китая, где коронавирус нового типа уже инфицировал около 6 тыс. и унес жизни 132 человек.

«Мы встречались с послом Китайской Народной Республики 28 января, где однозначно определили, что тем, кто возвращается в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных районов, будет разрешен выезд из страны после проведения карантинных мероприятий. Поэтому мы ожидаем, что они вернутся с некоторым опозданием, но после предпринятых китайской стороной мер профилактики», - сообщил во вторник, 28 января, министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

Власти Китая ввели карантинные мероприятия в отношении граждан из неблагополучных провинций, которым необходимо выехать из страны: для вылета из Китая необходимо проходить осмотр в течение инкубационного периода вируса, составляющего 14 дней.

Тем не менее, защитные меры, предлагаемые Минздравом, носят рекомендательный характер.

Как сообщалось, в Национальном аэропорту Минска всех прилетающих проверяют тепловизором на превышение температуры тела. Но у коронавируса на начальной стадии присутствуют те же признаки, что и у обычной простуды.

Организован двойной контроль прилетающих, предполагающий первичный осмотр прилетевших прямо на борту приземлившегося самолета с последующей изоляций пассажиров с симптомами ОРВИ.

Минздрав РБ также создает пункт сдачи анализов, где можно пройти бесплатный тест на выявление коронавируса в инкубационном периоде. Однако, по словам министра Караника, власти будут лишь предлагать китайским рабочим и студентам пройти тест, а сдавшим тест будет рекомендовано не посещать места большого скопления людей.

В случае выявления вируса, его носитель будет помещен в больницу. Каким образом Минздрав намерен отслеживать всех тех, кто мог подхватить вирус в период проведения теста, министр не уточнил.

Как сообщает БелаПАН, к возвращению 400 специалистов из Китая готовится и Великий камень. Некоторым сотрудникам продлили отпуск, и они остаются временно в Китае. Те, кто все же возвращается из Китая в Беларусь, остаются дома на две недели — столько длится инкубационный период.

«В начале февраля, в десятых числах, планируется массовое возвращение китайских граждан. Но не будет такого, что в один день приедут четыреста китайцев. Ситуация контролируемая. Поэтому сегодня у нас есть время подумать и спокойно принять меры безопасности. Часть из них мы уже принимаем», - сказал замгендиректора индустриального парка Кирилл Коротеев.

По его словам, в числе мер профилактики кроме прочего практикуется более интенсивная и более регулярная санитарная обработка: чаще моют полы, закупили больше специальных химических средств. Планируется установка тепловизионного оборудования для входного контроля.

«У нас единый строительный городок, поэтому контролировать проще. Мы предпринимаем весь спектр мер профилактики. Паники однозначно нет», - сказал Коротеев.

Пока, паники нет. До первого случая…