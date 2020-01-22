Последнее обновление: 22.01.2020 08:13

В аэропортах Беларуси организован санитарно-карантинный контроль из-за коронавируса

Белорусские власти организовали в аэропортах страны санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость коронавирусом нового типа.

«В рамках мер по недопущению завоза вируса в страну проводятся комплексные мероприятия в Национальном аэропорту «Минск». В аэропортах организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РБ

В ведомстве отметили, что с помощью туроператоров ведется работа по предупреждению граждан, выезжающих из Беларуси в туристические поездки.

«Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ», - сообщил Минздрав РБ.

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