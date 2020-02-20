Беларусь заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Клайпеде

Беларусь закупает еще 2 танкера нефти по 85 тыс. тонн каждый с доставкой в литовский порт Клайпедау (Литва) в марте, сообщает BNS со ссылкой на "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai). Происхождение нефти держится в секрете.

Белорусская нефтяная компания информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта, сообщил представителя ж/д компании Мартинас Бурба

Менеджер Klaipedos nafta (оператор нефтетерминала в Клайпеде) по коммуникации Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров.

Концерн "Белнефтехим" подтвердил информацию о покупке еще двух танкеров нефти с перевалкой в Литве.

"Да, подтверждаю", - цитирует пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко агентству "Интерфакс-Запад" в четверг.

Вместе с тем он отметил, что пока не может назвать страну-продавца нефти.

Концерн "Белнефтехим" подтвердил информацию о покупке еще двух танкеров нефти с перевалкой в Литве.

"Да, подтверждаю", - цитирует Интерфакс-Запад пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко.

Тищенко сказал, что пока не может назвать страну-продавца нефти.

Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью сорта Johan Sverdrup для Беларуси объемом 86 тыс. тонн.